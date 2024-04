José De Cauwer valt bijna van zijn stoel: "Het is fenomenaal"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel voegde dit voorjaar twee monumenten toe aan zijn palmares, Tadej Pogacar deed er nog een bij. De twee hebben nu elk zes monumenten gewonnen.

Drie keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix en één keer Milaan-Sanremo. Het palmares van Mathieu van der Poel in de monumenten oogt al bijzonder spectaculair. De voorbije twee seizoenen voegde hij vier monumenten toe aan zijn erelijst.

Tadej Pogacar werkte de voorbije jaren ook stevig aan zijn palmares in de monumenten. Hij won al drie keer de Ronde van Lombardije, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en één keer de Ronde van Vlaanderen.

De Cauwer onder de indruk van Pogacar

José De Cauwer is dan ook stevig onder de indruk. "Het is fenomenaal. En deze (Pogacar, nvdr.) is nog eens een pak jonger", zegt hij bij Sporza. De Sloveen wordt op 21 september toch al 26 jaar.

"Hij zal dit jaar weer vol voor iets speciaals gaan met nog de Giro én de Tour op zijn programma", stelt De Cauwer. De Sloveen is de topfavoriet voor de Giro en ook in de Tour gaat hij vol voor een derde eindwinst.

Toch hoopt De Cauwer op wat meer spanning in de rest van het jaar. "Laat ons hopen dat we met z'n allen ook kunnen uitkijken naar een geweldige Olympische Spelen, waar ze misschien allemaal zullen starten."