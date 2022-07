Jonas Vingegaard na zijn 1e dag in het geel: "Het was ongelooflijk warm"

Jonas Vingegaard heeft zijn 1e dag in het geel doorstaan. Al was het een moeilijke dag, zei hij in het flashinterview.

Tussen Briançon en Alpe d'Huez liet Jonas Vingegaard zijn ploegmaats heel de dag controleren. Op de slotklim bestookte Tadej Pogacar hem, maar hij kon elke keer volgen.

"Het was ongelooflijk warm", zei Vingegaard in het flashinterview. "Ik denk dat het aan de voet van de Croix de Fer en Alpe d'Huez warmer dan 35°C was. Ik had verwacht dat Pogacar zou aanvallen en gelukkig kon ik hem volgen. Daar ben ik blij mee. Ik had ook niet de beste benen. Het was vooral zaak om te consolideren."

Vingegaard beklom in het geel Alpe d'Huez: "De supporters waren geweldig. Ik vond dat ze zich ook goed gedroegen. In het verleden heb ik al andere dingen gezien. Deze keer was het beter dan toen. De mensen moedigden ons op een goede manier aan."