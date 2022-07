🎥 Na de daalkunsten van Pidcock de correctie van Grøndahl Jansen: dit liep maar net goed af in de Tour!

We hebben in de Tour al straffe stoten gezien, ook in afdalingen. Pidcock was daar een goed voorbeeld van. Grøndahl Jansen viel ook op, maar dan op een andere manier.

In de loop van de dertiende rit verspreidde de organisatie van de Tour de France op sociale media de beelden van een hachelijk momentje. In een afdaling werd er weer volle bak gekoerst en werd het kantje boord voor Amund Grøndahl Jansen, renner van BikeExchange-Jayco. De Noor, die tot eind 2020 voor Jumbo-Visma reed, zat in het zog van een ploegmaat aan de kop van het peloton. BikeExchange was immers aan het vlammen om de kloof met de kopgroep te proberen dichten. Tevergeefs, zo bleek later, maar hierbij werd toch enig risico genomen. #TDF2022 @GroendahlJansen🤯😱 pic.twitter.com/u7oZHjZ8Sz — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) July 15, 2022 Het had voor Grøndahl Jansen veel erger kunnen aflopen. Hij leek op weg om een bocht in de afdaling iets ruimer te nemen en moest corrigeren, maar kende dan wel op een momentje waarop hij de controle over zijn fiets bijna verloor. Gelukkig liep dit nog goed af en kwam er geen valpartij aan te pas.