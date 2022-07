Een ploeg maakt interesse in Mark Cavendish bekend: onderhandelingen in verkennende fase

Volgend jaar geen Mark Cavendish meer bij Quick-Step. Aan interesse van andere ploegen is er geen gebrek. Een van die ploegen maakt zijn belangstelling openbaar.

EF Education-EasyPost heeft er geen probleem mee dat de buitenwereld weet dat het geïnteresseerd is in Mark Cavendish. Teambaas Jonathan Vaughters bevestigde dat immers bij VeloNews. De onderhandelingen zitten nog in een verkennende fase.

Een overeenkomst is dus nog niet voor morgen en bovendien heeft Cavendish ook opties. Er zouden ook reeds besprekingen hebben plaatsgevonden met Ineos Grenadiers en Israel Premier-Tech. Met een ritzege in de Giro en de titel van Brits kampioen op zak heeft Cavendish geen slechte kaarten om te onderhandelen.

OP RECORDJACHT

Ongetwijfeld zal een wens van hem zijn om nog een keer naar de Tour de France te mogen. "Als hij het record van Eddy Merckx kan verbreken, is hij een icoon in deze sport", aldus Jonathan Vaughters. "Je kan altijd nog plaats maken voor een renner, maar er moeten eerst nog wat vragen beantwoord worden."