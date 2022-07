Tour de France: Jonas Vingegaard verliest 2e pion en komt zelf ten val

Steven Kruijswijk heeft opgegeven in de Tour. Hij is al de 2e renner van Jumbo-Visma die opgeeft. Ook Jonas Vingegaard kwam ten val.

Het is voorlopig niet het dagje van Jumbo-Visma. Primoz Roglic kwam niet aan de start. Steven Kruijswijk kwam ten val. Hij blesseerde zich aan zijn schouder en moest opgeven. Ook Wout Van Aert, Jakob Fuglsang en Martijn Tusveld kwamen ten val, maar zij konden verder.

🇫🇷 #TDF2022 @s_kruijswijk was involved in a crash in the bunch and unfortunately has to abandon the race. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 17, 2022

Enkele kilometers verder was er opnieuw een val. Jonas Vingegaard viel hard op zijn linkerschouder kwam, maar kon verder. Ook Tiesj Benoot was betrokken, maar ook hij kon verder.

💛 @JumboVismaRoad's troubles continue as 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇧🇪 @TiesjBenoot fall, they both set off again.



Les malheurs de la @JumboVismaRoad continuent ! C'est maintenant 🇩🇰 Jonas Vingegaard et 🇧🇪 @TiesjBenoot qui sont projetés au sol. Les deux repartent.#TDF2022 pic.twitter.com/tkDIWHxJcN — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

In de achtervolging reed Vingegaard samen met zijn ploegmaats enkele gelosten voorbij. Onder meer Fabio Jakobsen moest bergop lossen. Even later moest Caleb Ewan ook lossen.