Bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt met grote ogen naar de Tour de France van Wout van Aert

Sven Vanthourenhout weet al langer wat Wout van Aert in zijn mars heeft. Wat die laatste in de Tour van dit jaar allemaal laat zien, is echter wel héél erg straf.

In Het Nieuwsblad laat de bondscoach zich onder meer uit over de prestaties van Van Aert in de Tour de France. Vanthourenhout kijkt daar naar met grote ogen, zo zegt hij zelf. Want het is niet in het eerste het beste peloton dat Van Aert zo imponeert. Dit is de Tour, het allerhoogste niveau. En toch rijdt Van Aert dikwijls vanaf minuut één zijn groene trui in de kijker.

Naast zijn ritzeges is dat misschien nog wel het strafste. Ook Vanthourenhout is ervan onder de indruk hoe Van Aert gaten weet dicht te rijden, meegaat in ontsnappingen, de gele trui afzet. En daarnaast ook nog eens zelf weet te winnen. Vanthourenhout benadrukt dan ook dat we dit nooit vanzelfsprekend mogen vinden. Dit zijn prestaties om van achterover te vallen.

© photonews

Voor wat Van Aert doet, kan zelfs zijn grootste criticaster alleen maar veel bewondering hebben, vindt Vanthourenhout. Is hij momenteel de beste renner van de wereld? Misschien wel en Vanthourenhout haalt aan dat hij sowieso al enkele jaren tot de twee-drie besten behoort.

Vanthourenhout voorspelt dat Van Aert de komende jaren Philipsen, die andere Belg met succes in een Tourrit in lijn, wel nog vaak gaat tegenkomen. De bondscoach acht Philipsen ook meer klaar voor een WK-deelname dan een jaar geleden, al rekent hij in Australië sowieso op renners die goed voorbereid zijn.