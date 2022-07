Grote kans om de winnaar van de Tour te bewonderen in Aalst, Yves Lampaert komt, Wout Van Aert niet

Het NaTourcriterium van Aalst heeft een voorcontract met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Zo is de kans groot dat de gele trui te zien zal zijn in Aalst. Yves Lampaert komt. Wout Van Aert niet.

De dag na de Tour de France is er traditioneel het NaTourcriterium van Aalst. "Samen met Renno Roelandt ben ik bezig aan misschien wel een van de moeilijkste edities van de afgelopen jaren”, legde organisator Johny Van den Borre uit. "Het is de vraag wie het geel in Parijs zal dragen. Daarom hebben we ingezet op Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Met beiden hebben we een voorcontract."

Wie niet in Aalst zal te bewonderen zal zijn, is Wout Van Aert. "We hadden hem een voorstel gedaan gelijkaardig aan de gele trui", zegt Johny Van den Borre daarover. "Maar hij koos ervoor om zondag bij zijn familie te blijven. Verder komt al zeker Yves Lampaert. Hij kon zeker niet ontbreken na zijn zege in Kopenhagen. Ook met Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck en Johan Capiot hebben we een contract. Met Jasper Philipsen en Tom Pidcock onderhandelen we nog."