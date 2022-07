Grote interesse voor belofte Alec Segaert: "Hij weet waar hij naartoe wil, dat zien we bijvoorbeeld ook bij Uijtdebroeks"

Alec Segaert blijft nog even belofte, maar de interesse van profploegen is er nu al. "Hij weet waar hij naartoe wil", zegt de assistent-bondscoach over hem.

De Europees kampioen tijdrijden bij de beloften was dinsdag te gast in Vive le Vélo, samen met zijn broer Loïc, die ook zijn trainer is. Het potentieel van Alec gaat niet onopgemerkt voorbij. "Ik heb al heel wat profploegen over de vloer gehad. Voorlopig wil ik het beloftenprogramma behouden omdat het niveau er hoog genoeg ligt. Ik kan nog heel veel leren en ook mijn studies spelen een rol. Ik wil beide voorlopig zeker nog kunnen combineren." "Alec is een hele goede student. Hij studeert voor burgerlijk ingenieur en weet waar hij naartoe wil. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij Cian (Uijtdebroeks, red.). Die jongens zijn enorm goed met met hun vak bezig en hebben ideeën op de lange termijn", komt assistent-bondscoach Serge Pauwels nu al met lof. DEBUUT IN BABY GIRO Op het EK tijdrijden voor beloften in het Portugese Anadia overklaste de 19-jarige renner van Lotto de reest. "Het tijdrijden liegt ook nooit", spreekt dat resultaat volgens Loïc voor zich. "Het toont aan hoe sterk hij nu al is, maar hij kan ook nog veel leren. Dit jaar reed hij bijvoorbeeld voor het eerst een langere en zware rittenkoers als de Baby Giro. Je kan dan meteen zien hoe je lichaam zulke inspanningen kan verteren."