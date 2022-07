Klassement Tour de France: marge voor Vingegaard, zo goed als zeker wie podium rijdt en Meintjes blijft in top 10

Het klassement in de Tour de France begint in zijn plooi te liggen. Wie zich naar het podium rijdt, ligt nu al zo goed als vast. Het wordt niet simpel om nog veel plaatsen op te schuiven.

Lange tijd bleven de tijdsverschillen in deze Tour de France nog min of meer beperkt, maar na de zeventiende rit zijn de zaken wel behoorlijk duidelijk geworden. Vingegaard, Pogačar en Thomas gaan op het podium eindigen. Wie dan als nummer 1 eindigt en wie als nummer 2, daar moet wel nog over beslist worden. Al heeft Vingegaard nog altijd zijn marge van meer dan twee minuten.

THOMAS OP WEG NAAR PLEK 3

De kloof met Thomas is aanzienlijk en die mag dan weer met het oog op plek 3 op beide oren slapen. Zeker met de tijdrit indachtig. Romain Bardet wint drie plaatsen, Adam Yates verliest drie plaatsen. Die wisselen dus gewoon van plek. Tussen hen staat Louis Meintjes van Intermarché-Wanty-Gobert nog mooi op de zevende plaats.

Achter nummer 8 Aleksandr Vlasov valt er weer een groot gat. Enric Mas gaat wel een plekje vooruit en duikt zo de top tien in. De Spanjaard volgt wel al op meer dan een kwartier van huidige gele trui Jonas Vingegaard. Hieronder de stand van zaken in het klassement in de Tour de France na 17 etappes:

1. Jonas Vingegaard

2. Tadej Pogačar 2'18"

3. Geraint Thomas 4'56"

4. Nairo Quintana 7'53"

5. David Gaudu 7'57"

6. Romain Bardet 9'21"

7. Louis Meintjes 9'24"

8. Aleksandr Vlasov 9'56"

9. Adam Yates 14'33"

10. Enric Mas 16'35"