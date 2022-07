UPDATE: Van Aert mathematisch zeker van winst puntenklassement en neemt groen mee naar huis als hij Parijs haalt

Geen mens die eraan twijfelt dat Wout van Aert het groen naar Parijs brengt. Mathematische zekerheid loert zelfs al om de hoek.

Vandaag, in de zeventiende etappe van de Tour de France, kan het zover zijn. Na 33 kilometer ligt er een tussensprint in La-Barthe-de-Neste, nog voor het echte klimwerk eraan komt. Kan Jumbo-Visma er voor zorgen dat tot dan alles bijeen blijft? Wellicht zal de focus eerder liggen op het verdedigen van de gele trui van Vingegaard.

NA TUSSENSPRINT NOG 220 PUNTEN OP HET SPEL

Een andere manier voor Van Aert om te kunnen meesprinten voor de volle buit, is door zelf in de ontsnapping te gaan. Zo zou hij later nog van dienst kunnen zijn voor Vingegaard en zelf dus de punten kunnen meegraaien aan de tussensprint. Als hij die tussensprint wint, vergroot hij zijn voorsprong op Pogačar tot minstens 220 punten. Na die tussensprint zijn er in de Tour nog ... 220 punten te verdelen.

Dat zal dus het verschil zijn als Pogačar tweede eindigt in die tussensprint. De Sloveen heeft echter geen interesse om voor groen te gaan. Als hij verder eindigt dan de tweede plaats en Van Aert wint de spurt, dan is er mathematische zekerheid over de winnaar van het puntenklassement. Een andere mogelijkheid om zeker te zijn is dat andere renners alle punten aan de tussenspurt en aan de meet wegnemen.

Update: het is een feit: Wout van Aert is zeker van eindwinst in het puntenklassement. Hij kan niet meer bijgehaald worden. Na zijn tweede plaats in de tussensprint kon hij enkel nog bijgebeend worden als Philipsen de alle resterende tussensprints en ritten won. Dat ging natuurlijk niet gebeuren. Boven op Peyragudes was Van Aert mathematisch zeker van groen. Nu enkel nog Parijs halen.