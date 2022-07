Dimitri Claeys stopt op het einde van dit seizoen en wordt ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert

In het 2016 kwam Dimitri Claeys voor het eerst bij zijn huidige werkgever Intermarché-Wanty-Gobert terecht. Hij won dat jaar een rit in de Tour de Wallonie en de GP Jef Scheerens. Nadien reed hij 4 jaar voor Cofidis. Met hen schreef hij de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam en won hij de Famenne Ardenne Classic. In 2021 reed hij voor Qhubeka om nadien weer terug te keren naar Intermarché-Wanty-Gobert.

Op het einde van het seizoen zal Claeys zijn fiets aan de haak hangen. Hij wordt ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert. "Toen ik hier terugkeerde, voelde het meteen weer als een thuis aan", zegt Claeys. "Ondertussen was de ploeg een stuk professioneler geworden, maar het familiale was er nog altijd duidelijk aanwezig. Daarom ook dat ik graag hier mijn carrière wou afsluiten. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging en ben dankbaar met deze kans."

