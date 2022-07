Ook Steels haalt opgelucht adem na dag zwoegen voor Jakobsen: "Fabio heeft ongelooflijke fighting spirit getoond"

Het was zwoegen en op de tanden bijten, maar Fabio Jakobsen heeft het gehaald. Ook Tom Steels is uiteraard opgelucht dat de sprinter van Quick-Step nog in de Tour zit.

Een machtig beeld was het: Jakobsen die tegen de dranghekken halt moest houden, vlak nadat nog net binnen de tijd de top had van Peyragudes had bereikt. "Het was volle bak vanaf het begin. Het was een snelle en zware etappe en velen zaten op hun limiet. Je moest niets uitrekenen, want het was duidelijk dat het nipt ging zijn", deed Tom Steels het relaas van de dag.

.@FabioJakobsen is one day closer to Paris, after an amazing effort and display of Wolfpack spirit on #TDF2022 stage 16: https://t.co/ZT0CmXZZrP



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/cDOUYTsxeC — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 20, 2022

Uiteindelijk telde maar één ding: overleven en in de Tour blijven. "Het ging gewoon om het halen van de tijdslimiet en Fabio heeft dat gedaan. Dat is het belangrijkste. Hij heeft veel karakter en een ongelooflijke fighting spirit getoond. We wisten dat hij dat zou doen."

Het was natuurlijk nog niet de laatste bergrit in deze Tour de France. "We hopen nu dat hij herstelt en over de Hautacam geraakt, zodat hij de kans heeft om te strijden voor de overwinning in Parijs."