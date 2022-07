'Miguel Angel Lopez verdacht van drugshandel en is voorlopig geschorst door zijn ploeg'

Miguel Angel Lopez wordt verdacht van drugshandel. Dat beweren Spaanse media.

Lopez landde in de aanloop naar een Spaanse eendagswedstrijd in de luchthaven van Madrid. Daar werd hij door de Spaanse autoriteiten onderschept. Nadien werd hij weer vrijgelaten.

Maynar is een controversiële arts die in het verleden al vaak in verband werd gebracht met epo en steroïden. Op dit moment zijn er geen straffen tegen hem lopende. Op 11 mei van dit jaar werd hij wel aangehouden, maar hij werd nadien weer vrijgelaten. Astana Qazaqstan heeft hem voorlopig geschorst.