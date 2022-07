Ploegleider Jumbo-Visma: "Veel mensen zeiden dat het niet mogelijk was, Wout heeft laten zien dat het wel mogelijk is"

Ze weten bij Jumbo-Visma goed aan wie ze hun huidige triomf te danken hebben: aan Wout van Aert in de eerste plaats. 'Mission impossible' blijkt 'mission possible'.

Nadat Jumbo-Visma na de bergrit naar Hautacam beslag legde op geel, groen en de bollen, sprak Sporza met ploegleider Grischa Niermann. "Heel veel mensen zeiden dat het niet mogelijk was om voor geel én groen te gaan. Maar het is vooral Wout die heeft laten zien dat dat wel mogelijk is."

Het hoeft niet onder stoelen of banken gestoken te worden: Wout van Aert is een godsgeschenk voor Jumbo-Visma. "Hij kan zowel voor groen strijden als misschien wel de beste helper ter wereld zijn voor een klassementsman. Dat is gigantisch."

OP PAPIER 3 KANSEN OP RITZEGE

De Tour van Van Aert is nu al grandioos, maar kan misschien nog zoveel mooier worden. Evengoed heeft hij er binnen drie dagen nog drie ritzeges bijgedaan. "Op papier kan hij inderdaad nog 3 ritten winnen. Maar hij heeft de voorbije dagen al enorm veel gegeven en heeft ook 3 weken gevochten voor de groene trui. 2 zeges erbij zou ook al mooi zijn", lacht Niermann.