Vueltawinnaar van 2018 verlengt zijn contract meteen voor twee jaar

Door zijn contract voor twee jaar te verlengen, heeft de Vueltawinnaar van 2018 aangegeven dat het behalen van verdere successen volgens hem het best kan bij zijn huidige ploeg.

BikeExchange-Jayco heeft de contractverlenging van Simon Yates aangekondigd. De Brit blijft dus zeker tot het einde van 2024 aan boord. "Het is heel belangrijk voor mij om bij deze ploeg te kunnen doorgaan. De reis die ik heb afgelegd van jonge neoprof tot 2022 is geweldig geweest. Ik heb veel succes en veel tegenslagen gekend en deze ploeg is altijd in mij blijven geloven."

Door die steun is er voor Yates dan ook geen reden om andere oorden op te zoeken. "Iedereen in de organisatie kent me goed als renner, weet hoe ik het best werk en de omgeving is belangrijk richting het hebben van een comfortabel gevoel en te groeien."

STAP VOORUIT IN HET TIJDRIJDEN

Hoewel hij al aardig wat jaren meedraait, zit Yates nog niet aan zijn eindpunt. "Er zit nog veel aan te komen. Ik heb een stap vooruit kunnen zetten in het tijdrijden. Ik heb dit jaar in de Giro mijn eerste tijdrit in een grote ronde kunnen winnen. Ik heb er vertrouwen in dat we nog veel meer kunnen bereiken in wat mijn tiende en elfde seizoen zal zijn als profrenner."