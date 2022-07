Arnaud De Lie viert nu ook op eigen bodem en dikt zegetotaal nog wat aan: "Overschrijdt alle verwachtingen"

Het kan niet op voor Arnaud De Lie. Nog een zege erbij, nu kan de sprinter ook vieren op eigen bodem. Het sprookje blijft duren.

Zijn ritzege in de Ronde van Wallonië is goed voor een primeur. "Het is speciaal om voor de eerste keer in Wallonië te winnen", erkent De Lie. "Uiteraard had ik deze etappe vooraf aangestipt en gisteren deed ik op het lastige Ardennenparcours tussen Verviers en Herve het nodige vertrouwen op"

De derde etappe moest hem nog beter liggen. "De ploeg heeft er dan ook voor gezorgd dat het op dit lastige parcours toch op een sprint zou uitdraaien. Zo leverde Sébastien Grignard berewerk om de ontsnapping binnen schot te houden. Daarna hebben de jongens een prima sprintvoorbereiding afgeleverd en loodste Jasper De Buyst me naar de overwinning."

De Lie kon dus ook zijn inmiddels gekende zegegebaar bovenhalen. "Ik hou ervan om te winnen, en dat ik mijn zevende overwinning van het seizoen kan boeken is fantastisch. Met één overwinning dit jaar was ik al tevreden geweest, dus overschrijdt dit alle verwachtingen. Alles wat er nu nog bijkomt is bij wijze van spreken een bonus, ook al wil ik graag op dit elan doorgaan."