Marianne Vos rijdt haar landgenote die op de Champs nog te snel was uit gele trui: "Een mooie dag, geen revanche"

Een dag de gele trui dragen, daar doe je het voor. Na haar tweede plek op de Champs is Marianne Vos nu wel de leidster in de Tour de France Femmes.

"Het is geen revanche, het is gewoon een mooie dag", verwoordt Vos haar gevoelens na haar overwinning. "De ploeg deed een perfecte lead-out op de Champs-Élysées en heeft me nu ook goed naar voren geloodst. We wisten dat we gefocust en alert moesten zijn in de laatste ronde. En ook voordien, want het waren smalle wegen."

VERRASSENDE ONTWIKKELING

Het was wel een verrassende ontwikkeling dat plots een elitegroepje wegreed. "De wind was ook een factor, maar ik had niet verwacht dat we met die groep zouden wegrijden en voorop zouden blijven. Toen Elisa Balsamo aanviel, was het het moment om te gaan. Je probeert dan gefocust te blijven, maar het behalen van deze overwinning is een mooi moment."

Na een weergaloze Tour bij de mannen gaat het feestje van Jumbo-Visma dus ook nog even door bij de vrouwen. "Ik moet mijn ploeg bedanken. Er zaten snelle meiden vooraan. De benen deden pijn bij iedereen, ik moest er dus gewoon voor gaan en zien of het genoeg was." Het antwoord was klaar en duidelijk: 'ja'.