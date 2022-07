Nu al een favoriete minder in de Tour de France Femmes: winnares van Amstel en Waalse Pijl geeft op na val

De Tour de France Femmes zal voort moeten met een favoriete minder. De winnares van de Amstel en Waalse Pijl trok met grote verwachtingen naar de Tour, maar het is niet haar editie geworden.

Topfavoriete voor de eindzege is Annemiek van Vleuten, maar voor uitdaagsters werd er gekeken naar rensters als Longo Borghini, Vollering en ook Marta Cavalli. De Italiaanse van FDJ kende al een dijk van een seizoen met overwinningen in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Mont Ventoux Dénivelé. Na twee dagen zit haar Tour de France er reeds op.

Een nerveuze tweede etappe werd gekenmerkt door een resem valpartijen. Bij een zoveelste val was Cavalli samen met Amanda Spratt betrokken. Een onoplettendheid van één van haar collega's kwam haar duur te staan. Cavalli trachtte nog een valpartij te ontwijken, maar dat bleek onbegonnen werk.

NOG EVEN OP DE FIETS GEKROPEN

Cavalli kroop wel nog opnieuw op haar fiets. Dat betekende echter niet dat de opgelopen averij beperkt bleef. Door het tijdsverlies kon ze sowieso een eindzege al uit haar hoofd zetten. Vlak na afloop van de rit volgde de melding dat Cavalli moest opgeven.

Dat nieuws is inmiddels bevestigd. Cavalli heeft de etappe naar Provins niet meer uitgereden, voor haar is de Tour al afgelopen. Spratt, die dus ook betrokken was bij dezelfde val, kwam binnen op bijna tien minuten van de ritwinnares.