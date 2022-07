Pogačar blij voor Philipsen en is nog gemotiveerder voor volgend jaar: "Geniet vooral van spirit van deze sport"

Was het de motivatie voor volgend jaar die op zijn gezicht te lezen viel? Pogačar straalde als vanouds in Parijs, of hij de Tour nu gewonnen had of niet.

"Het is nog altijd ongelooflijk om hier te staan, ook al heb ik niet gewonnen", vertelde Pogačar na de aankomst in Parijs. "Als ik de Tour nog niet eerder had gewonnen, zou dit de gelukkigste dag uit mijn leven zijn." Blijft wel een feit dat hij zich deze keer moet neerleggen bij een tweede plek. "Natuurlijk betekent het dat ik nog gemotiveerder ben voor volgend jaar, maar ik geniet vooral van de spirit van deze sport."

Ook op de slotdag van de Tour heeft Pogačar zich nog geamuseerd. "De aanval op de Champs Elysées, dat was grappig! Op een gegeven moment was Ineos rechts aan het sprinten en ik links. Ik was al een paar kilometer aan het horen of iemand met mij wilde aanvallen. Het was grappig dat we dan elk langs een kant van de weg gingen aanvallen."

NU NAAR TOUR DE FRANCE FEMMES

De laatste ritzege was voor Philipsen en die kent hij natuurlijk goed. "Jasper Philipsen is een goede vriend van mij. Ik ben blij om hem in Parijs te zien winnen." Wat zijn de plannen nu de Tour erop zit? "Ik ga naar de tweede rit van de Tour de France Femmes om Urška (Žigart, zijn verloofde, red.) te zien rijden. Ze voelt iets te veel de druk van de koers. Ik hoop dat ze een leuke week beleeft."