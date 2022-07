Greg Van Avermaet houdt geen rekening met een WK-selectie

Greg Van Avermaet verwacht op dit moment geen WK-selectie. Dat zei hij aan Het Nieuwsblad

In de Tourselectie van AG2R Citroën zat Greg Van Avermaet niet. Hij ontkent niet dat hij daar ontgoocheld over was. Aan Het Nieuwsblad zei hij dat hij 4 of 5 dagen in de put heeft gezeten. Al beseft Van Avermaet ook dat zijn Dauphiné niet schitterend was. Vooral bergop dan, vindt hij.

Van Avermaet is naar Denia in Spanje geweest. Dat om zich voor te bereiden op het najaar. Zijn grote doelen zijn nog de Canadese koersen in Montréal en Québec. Hij weet via de organisatie dat die zeker door zullen gaan. Daarna is er het WK in Australië, maar zelf verwacht Van Avermaet niet dat hij zal meegaan. Volgens hem zal een WK-selectie moeilijk worden. Hij houdt er op dit moment geen rekening mee.