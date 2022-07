Jasper Philipsen wint na een sprint het na-Tourcriterium van Aalst

Jasper Philipsen heeft het na-Tourcriterium van Aalst gewonnen. Hij won in de sprint van Yves Lampaert en Geraint Thomas. Florian Vermeersch spurtte in de achtergrond naar de 4e plaats.

Voor het na-Tourcriterium van Aalst waren er enkele afwezigen. Gele trui en bollentrui Jonas Vingegaard had andere verplichtingen. Ook groene trui Wout Van Aert was er niet bij. Witte trui Tadej Pogacar was in Frankrijk om zijn vriendin in de Tour de France Femmes te steunen.

Pas op 15 ronden van het einde moeiden de groten zich met het koersverloop. Guillaume Van Keirsbulck, Tom Devriendt, Edward Planckaert, Robbe Ceurens en Thimo Willems versnelden. Na enkele ronden werden ze weer gegrepen. Op 5 ronden van het einde vielen Amaury Capiot, Planckaert en Brent Van Moer aan. Yves Lampaert nam Florian Vermeersch, Jasper Philipsen en Geraint Thomas gingen in de tegenaanval.

Bij de aansluiting versnelde Thomas meteen. Lampaert en Philipsen maakten later de aansluiting. Zij sprintten voor de zege. Het was Philipsen die de sprint won.