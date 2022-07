Annemiek van Vleuten is kritisch: "Dit soort etappes hoort niet in rittenkoersen"

Annemiek van Vleuten heeft de gravelrit in de Tour de France Femmes doorstaan. Al had ze wel een mening over dat soort etappes.

Na rit 3 van de Tour de France Femmes liet Annemiek van Vleuten aan de NOS weten dat ze ziek is geweest. Dat verklaarde ook haar tijdverlies in de 3e etappe. In rit 4 kwam ze samen met de andere favorieten over de streep en verloor ze dus geen extra tijd tegenover haar concurrenten.

"Het ging heel goed", zei van Vleuten aan de NOS. "2 dagen was het voor mij een marteling. In deze rit was het nog niet helemaal de oude, maar ik was wel weer lekker aan het koersen."

Op de laatste gravelstrook kende van Vleuten pech: "Net voor het einde van de strook reed ik lek. Gelukkig reed Emma Norsgaard net achter mij. Ik sprong dan op haar fiets en moest wel achtervolgen, maar het lukte wel. Een dag eerder zou het moeilijk geweest zijn."

Over die factor pech wou van Vleuten nog iets kwijt. "Dat is de reden dat ik niet graag heb dat dit soort etappes in een rittenkoers zitten", zei ze. "Het is wel leuk en zo en ik hou ervan. De Strade Bianche rij ik enorm graag, maar dat hoort niet in de Tour de France Femmes."