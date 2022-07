Hét droomscenario: Wout van Aert wint voor een massa 'groene' fans het criterium in 'zijn' Herentals

Handtekeningen uitdelen, poseren voor selfies: Wout van Aert liet alles in Herentals op zich af komen. Als de 'Keizer van Herentals' moet hij zich gevoeld hebben. En dan won hij nog ook!

Een pak volk was opgedaagd om Wout van Aert te verwelkomen in zijn geboortestad en om hem te feliciteren voor zijn prestaties in de Tour. Bij momenten moest Van Aert zich begeven door een groene mensenzee. Velen hadden immers de kleur aangetrokken die Van Aert in de Tour veroverd had.

Nog voor er één trap gegeven was, bleek al dat Van Aert dé man was voor wie het merendeel van de wielerliefhebbers naar Herentals waren afgezakt. Al waren ook mannen als Mathieu van der Poel en Biniam Girmay aanwezig en mocht het deelnemersveld in zijn geheel dus zeker gezien worden.

VAN AERT KLOPT MERLIER

Dat betekende ook wel dat het niet voor zich sprak dat Van Aert zomaar eventjes van iedereen ging wegrijden. Uiteindelijk kwam het toch tot de ontknoping waar heel Herentals op zat te wachten: Van Aert kwam als eerste over de streep en zegevierde voor eigen volk. Het werd een sprintje tegen Tim Merlier om de overwinning en Van Aert haalde het.