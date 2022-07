Annemiek van Vleuten voelt zich klaar voor de bergen na enkele dagen ziekte

Annemiek van Vleuten kende enkele lastige dagen door ziekte in de Tour de France Femmes. Net voor de bergetappes voelt ze zich klaar.

Rit 6 was een rustige dag voor Annemiek van Vleuten. Ze kwam in de 1e groep aan. "Het was vooral belangrijk om niet in de problemen te komen", zei ze aan Eurosport. "Ik moest heel de tijd gefocust blijven en goed gepositioneerd zitten. Er waren enkele kleine dorpjes waar we door moesten."

Het slotweekend in de Tour de France Femmes met de 2 bergetappes komen eraan. De vlakkere etappes zitten erop. "Uiteindelijk ben ik blij met hoe deze koers is opgebouwd", ging Van Vleuten verder. "Die vlakkere etappes waren ideaal om te herstellen en ik denk dat ik klaar ben voor de bergetappes."