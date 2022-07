NBA-ster LeBron James investeert in de fietsen van Mathieu van der Poel

Canyon gaat zich ook op de Amerikaanse markt richten. Dat doen ze door samen te werken met LRMR Ventures, de investeringsmaatschappij van LeBron James.

Alpecin-Deceuninck rijdt op Canyon. Dat is een Duits fietsmerk dat in 2020 in Belgische handen kwam. In Europa groeiden ze uit tot een van de bekendste namen onder de fietsmerken.

Canyon wil zijn markt verruimen. Ze kijken naar Amerika. Om die markt te gaan veroveren gaan ze in zee met LRMR Ventures, de investeringsmaatschappij van LeBron James en zijn zakenpartner Maverick Carter. James is NBA-ster en zelf een fervent fietser. Soms rijdt hij met de fiets naar de training. Canyon zal ook samenwerken met SC Holdings, een andere Amerikaanse investeringsmaatschappij.

In 2007 investeerde James al eens in een fietsmerk. Hij had toen aandelen van Cannondale, maar hij verkocht die nadien met een serieuze winstpercentage.