Wout van Aert overdonderd door alle aandacht: "Wou hier absoluut nog bij zijn"

Op het na-Tourcriterium van Herentals was bijzonder veel volk aanwezig om Wout van Aert naar de zege te schreeuwen.

Dinsdag was het in Roeselare al een enorme triomftocht, maar in Herentals was het donderdagavond nog een potje straffer. "Het is leuk om te zien dat zoveel mensen zijn ingegaan op de vraag om zich in het groen te tooien", liet Wout van Aert achteraf weten.

"In Roeselare was het enthousiasme bij het publiek al groot. Dit is nog intenser en voelt nog meer aan als thuiskomen. Ik heb het criterium hier al vaak gereden, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kan nu eens vieren met mijn eigen fans. Dit zal ik nog lang meedragen. Ik ga nu echt wel even rust nemen, maar hier wou ik absoluut nog bij zijn."

Ook het publiek genoot met volle teugen en als Wout van Aert dan ook nog eens de overwinning pakt, dan kon het feest helemaal beginnen in Herentals.