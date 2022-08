Lotte Kopecky grijpt in na teleurstellende Tour de France Femmes

Lotte Kopecky reed in de Tour de France Femmes twee keer naar de derde plaats.

Toch is onze landgenote niet blij met wat ze in deze eerste editie van de Tour de France voor vrouwen kon laten zien.

“Ik moet eerlijk zijn, ik had op meer gehoopt”, zegt Kopecky aan Het Belang van Limburg. “Ik wilde graag een ritzege, maar dat is niet gelukt. Dan kan ik niet tevreden zijn. Een verklaring waarom ik me niet top voelde, heb ik nog niet.”

Kopecky grijpt ook meteen in. “Volgende week laat ik me eens onderzoeken en een bloedanalyse uitvoeren. We zullen even alles op een rijtje zetten en zien wat dat als inzicht geeft.”