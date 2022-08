Santiago Buitrago is de sterkste op de aankomst bergop in Burgos

Santiago Buitrago heeft de 1e etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Hij won de sterkste op de aankomst bergop. Ook is hij de 1e leider.

De 1e etappe in de Ronde van Burgos vertrok in Burgos en kwam 157 km later opnieuw toe in Burgos. De rit was typisch Spaans vlak. Onderweg waren de wegen hoofdzakelijk vlak, maar toch was er hier en daar een helling. Ook de aankomst was niet vlak. Het peloton moest aankomen op de Alto de Castillo (900 meter aan 5,3%). Die moesten ze 2 keer doen, want op het einde was er nog een plaatselijke ronde van 14 km.

In de vroege vlucht zaten 3 Spanjaarden. Zij kregen een ruime voorsprong van bijna 9 minuten. In het peloton controleerden Quick Step-Alpha Vinyl en Bahrain-Victorious. Geleidelijk aan slonk de voorsprong van de 3 vluchters. Nog voor het ingaan van de lokale ronde werden ze weer gegrepen.

Niemand waagde een noemenswaardige poging om de sprint te ontlopen. Op de slotklim was Santiago Buitrago de sterkste. Hij reed iedereen uit het wiel en won onder meer voor Girowinnaar Jai Hindley en Vincenzo Nibali. Ook is Buitrago de 1e leider.