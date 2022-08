Teunissen rijdt volgend jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert: "Snel thuisvoelen"

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de komst van de Nederlander Mike Teunissen geofficialiseerd.

Na vier jaar Jumbo Visma maakt Mike Teunissen de overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert. “Voor het eerst geen Nederlands-getinte ploeg, dat zal even wennen zijn. Ik heb er echter vertrouwen in dat ik me snel zal thuis voelen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Hij tekende er een contract tot 2024. De bedoeling is inzetten op eendagskoersen en korte rondes, maar ook een rol spelen naast Biniam Girmay.

“Net als de rest van de wereld heb ik gezien welke stappen Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux blijft maken. Toen het management van het team een groot vertrouwen in mij uitstraalde, hoefde ik de opties voor mijn toekomst niet lang meer te overwegen. Er is voor mij in het klassieke voorjaar een mooie rol weggelegd. Ik wil er de finales kleuren en voor de ploeg kansen creëren in de schaduw van Biniam Girmay.”