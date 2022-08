Vincent Baestaens gaat aan de slag bij eenmansploeg Spits CX

Vincent Baestaens heeft een nieuwe werkgever gevonden. Hij rijdt de volgende 2 winters voor eenmansploeg Spits CX.

Afgelopen winter reed Vincent Baestaens nog voor Deschacht-Group-Hens-Maes Containers. Daar kreeg hij te horen dat hij niet langer kon blijven.

Baestaens zocht dan een nieuwe ploeg. Hij vond die bij Spits CX. Hij zal als enige voor het team rijden. Baestaens kwam al in actie in zijn nieuwe trui. Hij stond aan de start van het na-Tourcriterium in Putte.

Het volgende veldritseizoen zal Baestaens starten in Kruibeke. De volledige winter en de winter erna (2023-2024) zal hij uitkomen voor Spits CX.