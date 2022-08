Voormalig wereldkampioen naar Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een voormalig wereldkampioen aangetrokken. Rui Costa verlaat na 6 seizoenen Team UAE Emirates.

In 2013 werd Rui Costa in het kletsnatte Firenze wereldkampioen. HIj reed toen al 3 seizoenen voor Movistar. Na zijn wereldtitel ging hij naar Lampre. Vanaf 2017 reed hij voor Team UAE Emirates. In zijn carrière won Costa ook 3 keer de Ronde van Zwitserland, de GP Montréal en 3 ritten in de Tour. Zijn laatste overwinning dateert wel al van 2020, toen hij Portugees kampioen werd.

Na 6 seizoenen bij UAE trekt Costa voor 1 seizoen naar Intermarché-Wanty-Gobert. "Intermarché-Wanty-Gobert gelooft in mij als atleet", zegt hij.

Former World Champion Rui Costa joins Intermarché-Wanty-Gobert



He will become a vital captain in our team for 2023!





"We zochten een renner met ervaring", legt performance manager Aike Visbeek uit. "Hij zal fungeren als wegkapitein, maar hij heeft ook ambitie om zelf nog resultaten te rijden. Hij zal een beschermstatuut krijgen in rittenkoersen en eendagskoersen op zijn maat."