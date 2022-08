Een dag met valpartijen in slotkilometer: Belgische ploegen Intermarché, Quick-Step en Lotto meten de schade op

Zowel in Polen als in Burgos was het verhaal een valpartij in de slotkilometer. De Belgische ploegen moeten dus net als de andere teams de schade opmeten.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert dachten ze Gerben Thijssen uit te spelen in de vijfde etappe in de Ronde van Polen. Door de valpartij in de laatste kilometer, waar Thijssen bij betrokken was, kon de Belg zijn kans niet gaan. Achteraf is gelukkig wel gebleken dat Thijssen het goed stelt. Bij Intermarché kunnen ze dus opgelucht ademhalen.

Gerben Thijssen is OK after he was involved in the massive crash inside the final kilometer of @Tour_de_Pologne stage 5 👍#TdP22 🇵🇱 pic.twitter.com/nnqhmLxY07 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) August 3, 2022

Dat geldt overigens ook voor Lotto Soudal. Ook Lotto is actief in de Ronde van Polen. Er waren best veel renners die tegen de grond gingen, maar Lotto werd warempel volledig gespaard. Geen enkele renner van de ploeg had een fysiek letsel opgelopen.

No one from us was involved in the crash. Hope everybody is okay 🙏 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 3, 2022

Bij Quick-Step Alpha Vinyl moesten ze zowel in Polen als in Burgos de averij opmeten. Bert Van Lerberghe was één van de renners die in de Ronde van Polen gevallen was. Van Lerberghe stelt het oké. Davide Ballerini kwam dan weer ten val in de Ronde van Burgos. Het is nog wachten op een nieuwe update over de toestand van de Italiaan.