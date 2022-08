Ethan Hayter schrijft de Ronde van Polen op zijn naam, Arnaud Démare wint de slotrit

Ethan Hayter heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit, gewonnen door Arnaud Démare, kwam zijn eindzege nooit in gevaar.

In de Ronde van Polen waren ze aan de slotrit aanbeland. Die slotrit ging van Valsir naar Krakau en was bijna 178 km lang. In het 1e deel van de etappe was het parcours nog heuvelachtig met 2 beklimmingen, maar in de laatste 60 km was het zo goed als vlak. Op het einde waren er nog 3 plaatselijke ronden in de straten van Krakau.

De vroege vlucht bestond uit 4 renners. Daarin waren 2 Belgische ploegen vertegenwoordigd: Jarrad Drizners (Lotto Soudal) en Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert). Ook hardrijder Alessandro De Marchi was mee. Zij kleurden samen met Syver Waersted de dag. Op 70 km van de streep moest Waersted lossen.

Het peloton liet het trio niet te ver voor zich uitrijden. Op ruim 20 km van de streep viel De Marchi aan. De anderen hadden geen antwoord en werden gegrepen door het peloton. Nans Peters viel op 12 km van het einde aan. Hij haalde De Marchi bij, maar op 5 km van de streep was ook hun liedje uitgezongen.

De slotrit eindigde met een massasprint. Arnaud Démare was de snelste. Hij won voor Olav Kooij en Phil Bauhaus. Gerben Thijssen sprintte naar plaats 5. De eindzege van Ethan Hayter kwam nooit in gevaar.