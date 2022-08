Belgische teammanager krijgt nieuws in Franse rechtszaak voor seksuele intimidatie

Marc Bracke - gewezen teammanager van Doltcini-Van Eyck - heeft nieuws gekregen in een Franse rechtszaak die tegen hem liep.

Marion Sicot had in 2020 een klacht ingediend tegen Marc Bracke over seksuele intimidatie. Dat leverde Bracke uiteindelijk een straf op van drie jaar schorsing bij de UCI.

Doltcini-Van Eyck, de ploeg van Marc Bracke, was toen niet tevreden met hoe de zaak gelopen is. Op sociale media namen ze het op voor Bracke.

Seponering

"Marc Bracke is nooit gehoord en zijn rechten werden niet gerespecteerd", aldus de wielerploeg. Voor een Franse rechtszaak werd hij wél gehoord.

En in die zaak heeft hij nu goed nieuws gekregen, want de klacht van Sicot is daar zonder gevolg gebleven. De rechtbank heeft de zaak geseponeerd.