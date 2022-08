Evenepoel volgend jaar in de Ronde van Frankrijk? Patrick Lefevere legt de volgende doelstelling haarfijn uit

Remco Evenepoel maakte veel indruk in de Clasica San Sebastian. En dus wordt de (Spaanse) pers opnieuw een beetje gek.

"Remco was sterk. Fenomenaal", vond Patrick Lefeveren in zijn column in Het Nieuwsblad. En hij zag meteen ook al de druk toenemen.

Tour 2023?

"Een Spaanse journalist vond dat Remco Evenepoel volgend jaar de Tour de France moest rijden, omdat die start in Bilbao ..."

"Laten we eerst eens op de Vuelta focussen, die komt ook in de buurt van Bilbao. We willen dit seizoen eerst afmaken, zoals we gepland hebben, zonder ziekte of valpartijen."