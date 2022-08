Michael Valgren herstelt nog steeds na een val in de Route d'Occitanie: de kans op een kunstheup bestaat

In de Route d'Occitanie viel Michael Valgren zwaar. Bijna 2 maanden later revalideert hij nog steeds.

Tijdens de 4e rit van de Route d'Occitanie viel Michael Valgren van EF Education-EasyPost zwaar. Het resultaat was een heup uit de kom en een gebroken bekken. Bijna 2 maanden later is hij nog steeds aan het revalideren en had hij een gesprek met het Deense TV 2 Sport.

Vrijdag had Valgren een onderzoek voor zijn heup. Hij werd onderzocht op necrose. Dat is cel- of weefseldood. "Momenteel kunnen ze dat nog niet vaststellen", zei hij. "De arts zei dat het er misschien wel zo uitzag, maar je kan dat pas na 3 tot 6 maanden zien. Er zit dan een dode plek op het bot. Dat wil zeggen dat er geen bloedtoevoer meer is naar dat bot."

"Uiteindelijk moet je een kunstheup laten plaatsen", ging Valgren verder. "Ik denk dat 15 tot 20% dat na een operatie heeft laten doen." Valgren werd een week na zijn val geopereerd. "Ik weet niet of ik met een kunstheup kan fietsen. Ik denk het wel, maar eigenlijk weet ik het niet zo goed." Over 6 weken gaat Valgren opnieuw naar de dokter voor een nieuwe controle.