Ethan Hayter langer bij INEOS Grenadiers: "Beste omgeving om te blijven winnen"

Hayter blijft tot eind 2024 bij INEOS Grenadiers rijden, zo laat de ploeg op haar officiële kanalen weten.

“Ik ben heel trots om mijn contract met het team te verlengen en te blijven koersen als een Grenadier”, zegt Hayter.

“Het doel is helder: door blijven gaan en meer WorldTour-wedstrijden winnen, een poging doen op de wereldkampioenschappen en wat grote ronden in de benen krijgen. Ik geloof dat ik in de beste omgeving ben om te blijven winnen de komende seizoenen.”

Hayter is pas sinds dit jaar prof bij INEOS Grenadiers. Hij boekte de voorbije periode al aardig wat successen, met laatst nog de Ronde van Polen.