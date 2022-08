Contractverlengingen bij TotalEnergies: voormalige Franse beloftenkampioen en diens landgenoot blijven aan boord

TotalEnergies heeft twee contractverlengingen aangekondigd. Twee Franse renners blijven aan boord bij de ploeg van Peter Sagan.

Paul Ourselin en Fabien Grellier (foto) hebben bijgetekend. "Het is al acht seizoenen dat ik in dezelfde structuur koers. Ik blijf mijn ploegmaats en kopmannen bijstaan. Dat is een rol die mij goed ligt. Als de kopmannen je zo respectvol behandelen en je zo erkennen, is dat nog makkelijker om te doen", zegt de 28-jarige Ourselin, die in 2016 Frans beloftenkampioen werd.

FAMILIALE SFEER

Zijn landgenoot Fabien Grellier blijft ook voor TotalEnergies koersen. "Er heerst hier een familiale sfeer waar ik me goed bij voel. Ik zou graag in de komende jaren terugkeren naar de Tour de France, blijven het plezier vinden op de fiets en in ontsnappingen gaan in de hoop om aan de streep de handen in de lucht te steken."

Ourselin en Grellier hebben iets gemeen: het zijn allebei trouwe luitenanten in hun ploeg. Daar komen nu dus nog een paar jaar bij. Met het ondertekenen van hun nieuwe overeenkomst liggen ze beiden tot 2024 onder contract.