De Vuelta hanteert dezelfde coronaprotocollen als in de Tour

Renners moeten nog altijd oppassen voor corona. In de Vuelta zullen de protocollen even streng zijn als in de Tour.

Corona is nog altijd niet verdreven. Daarom wil de UCI zo veel mogelijk verspreiding vermijden. Ze publiceerden een persbericht over de Vuelta. Daarin staat dat ze dezelfde protocollen zullen gebruiken als in de Tour. In de Tour werden alle renners voor de start getest. Bij elke rustdag waren er telkens nieuwe PCR-testen. Als iemand positief test, renner of staflid, dan wordt er gekeken naar de positieve lading van de test. Daarna volgt er een gezamenlijke beslissing van de teamarts, de coronaverantwoordelijke van de Vuelta en de medische cel van de UCI. Naast die verplichte testen raadt de UCI ook de teams aan om zelf extra testen uit te voeren. De 5 dagen voor de start elke dag een PCR-test uitvoeren. Dat voor elk teamlid. Tijdens de wedstrijd wordt er aangeraden om liefst elke dag, of indien dat niet kan om de 2 of 3 dagen, elk staflid te testen. Veel teams deden dat tijdens de Tour al. Ook lieten verschillende ploegen elke dag een sneltest bij de renners uitvoeren.