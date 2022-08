Ook Laurens De Plus beleeft trainingsongeval: "Bedankt aan bestuurder om mij langs achter aan te rijden"

Trainingsongevallen voor wielrenners, het blijft een kwalijke gewoonte. Laurens De Plus is er deze keer het slachtoffer van geworden.

De zware valpartij van Tiesj Benoot op training is nog maar enkele dagen achter de rug of nu is er weer jammerlijk nieuws over Laurens De Plus. Met foto's op Twitter toonde de Belg van Ineos Grenadiers verwondingen op zijn dij en aan zijn arm.

Deze wonden heeft De Plus opgelopen tijdens een trainingsongeval. "Bedankt aan de bestuurder om mij langs achter aan te rijden", is zijn cynische boodschap op sociale media. "Gelukkig met betere afloop dan mijn collega's de afgelopen week", stelt De Plus wel iedereen gerust dat hij er zonder breuken van af komt.

Bedankt aan de bestuurder om mij langs achter aan te rijden. Gelukkig met betere afloop dan mijn collega’s de afgelopen week. Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker #safetyfirst pic.twitter.com/a5d6hSB36R — Laurens De Plus (@LaurensDePlus) August 11, 2022

Laurens De Plus heeft nog een algemene boodschap voor iedereen die zich op de baan begeeft. "Wees aub voorzichtig met de zwakke weggebruiker."