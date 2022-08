Geen 4 op een rij voor Marianne Vos: Alexandra Manly wint in rit 4 in de Ronde van Scandinavië

Alexandra Manly heeft de 4e rit in de Ronde van Scandinavië gewonnen. Ze kon het sprintende peloton net voorblijven.

De 4e rit in de Ronde van Scandinavië vertrok in Askim ten zuidoosten van Oslo. Daarna bleven de rensters in de buurt lussen rijden om uiteindelijk in Mysen aan te komen. Heel de rit ging het over lichtglooiende wegen.

Door het parcours hadden verschillende rensters zin om aan te vallen. Verschillenden vielen aan, maar ze konden nooit een grote ontsnapping opzetten en ver wegrijden. Onder meer Valerie Demey probeerde het, maar zonder succes.

Op het einde was er nog een aanval van een groepje van 6 rensters om de sprint proberen te ontlopen. Onder meer Alexandra Manly zat daarbij. Jumbo-Visma probeerde alles nog te bij elkaar te brengen om zo Marianne Vos aan haar 4e ritzege op een rij te helpen, maar het groepje kon nog net het peloton afhouden. Manly won de sprint. Vos sprintte naar een 6e plaats en blijft leidster. Shari Bossuyt sprintte opnieuw naar een ereplaats en werd 10e.