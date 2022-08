Tiesj Benoot praat over zijn val: "Ik heb 100% geluk gehad"

Tiesj Benoot is na zijn zware val in Livigno terug in België. Met Sporza had hij een gesprek.

"Ik besef dat ik 100% geluk heb gehad", zei Tiesj Benoot aan Sporza. "Anderen kwamen er slechter vanaf. Ik heb wel het gevoel dat ik het al een plaats heb kunnen geven en dat ik er vlot over kan praten."

In Italië voelde Benoot zich niet helemaal op zijn gemak: "Het was 30 graden op een kamer voor 2 personen en ik lag in een te klein bed. Ook spraken ze er geen Engels en kon de arts nooit komen. Op een goede nekbrace moest ik ook 30 uur wachten. Uiteindelijk heb ik mezelf laten ontslaan. Ook onze ploegarts was er niet helemaal gerust op." Uiteindelijk werd de diagnose in België bevestigd: een breuk in de 2e nekwervel.

VERKEERSONGEVALLEN

Benoot wou ook nog iets kwijt over het verkeer. De laatste weken waren er enkele ongevallen. "Je merkt dat er de laatste tijd veel stress bij de chauffeurs is", ging Benoot verder. "Ook is er meer frustratie tegenover de fietsers en renners. Dat is ook te begrijpen. Er zijn er steeds meer en niet iedereen gedraagt zich zoals het zou moeten. Ook moet het van 2 kanten komen. In Spanje passen de bestuurders goed op, maar in Italië veel minder. Ook is er niet altijd goede infrastructuur, maar het is ook de mentaliteit. Beter wat later ergens zijn, dan rakelings een fietser of voetganger passeren."