"Het doet te veel pijn": voormalig Europees kampioen moet op EK van 2022 plaats ruimen voor Viviani

Vlak voor het EK nog een belangrijke wijziging. Viviani rijdt mee bij Italië en niet de voormalig Europees kampioen.

Nochtans maakte Giacomo Nizzolo oorspronkelijk wel deel uit van de selectie voor de EK-wegrit. Logisch, want op het vlakke parcours zou de snelle man zeker één van de kanshebbers zijn. Nizzolo weet ook wat het is om het EK te winnen: hij deed het al een keertje in 2020.

VALPARTIJ IN CIRCUIT FRANCO-BELGE

Elia Viviani zou zich dan weer volledig toeleggen op de piste. Nu zal de ex-sprinter van Quick-Step alsnog de wegrit rijden, want Nizzolo geraakt niet fit. De renner van Israel-Premier Tech is niet hersteld van zijn valpartij in het Circuit Franco-Belge.

Bij SpazioCiclismo bevestigt Giacomo Nizzolo dat hij niet zal kunnen meedoen aan het EK op de weg. "Ik heb er alles aan gedaan om klaar te geraken, maar het doet te veel pijn."