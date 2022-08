Lefevere gaat geen conclusies vastknopen aan Vuelta van Evenepoel: "Als het aan mij ligt, gaat hij niet naar Tour in '23"

Het is stilaan aftellen naar de Vuelta en naar wat Evenepoel daar kan klaarspelen. Patrick Lefevere gaat geen conclusies voor de lange termijn vastknopen aan die grote ronde.

Lefevere laat zich in de Vlaamse kranten uit over Evenepoel. Zo bespreekt de CEO van Quick-Step de optie om hem volgend jaar al uit te spelen in de Tour de France. "Dat zullen we zien op de teammeeting in oktober, maar... als het aan mij ligt, niet. Vuelta-Giro-Tour: in die volgorde blijft het in mijn hoofd zitten", maakt Lefevere duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Ik benadruk: mijn hoofd."

Op den duur houd je die ambitie voor jezelf

Terwijl de wedkantoren in Evenepoel de Vuelta-favoriet zien, stelt hij zelf met een top 10 een voorzichtige doelstelling voorop. "Als hij ambitie toont, wordt hij voor een 'dikkenek' aanzien. Zakt hij erdoor, zoals in Zwitserland, wordt hij afgemaakt. Op den duur houd je die ambitie voor jezelf." Evenepoel heeft er wel alles aan gedaan om klaar te zijn. "In die mate dat ik soms compassie met hem heb."

Mogen er conclusies aan vastgeknoopt worden als het straks niet lukt? "Zijn criticasters zullen zeggen: ja. Maar wat mij betreft niet. Dat zou maar al te makkelijk zijn." Met een gelijkaardige boodschap komt Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. Evenepoel zal zich niets te verwijten hebben, wat het resultaat ook wordt, zo geeft Lefevere aan.