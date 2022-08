Belgische kopman Tim Merlier vindt bronzen medaille op EK zuur: "Het spookte al door mijn hoofd dat ik ging winnen"

In zijn gedachten was Tim Merlier al een klein beetje winnaar. De Belgische kopman moest met brons vrede nemen en dat ging maar moeizaam.

Bij Sporza gaf Tim Merlier zijn eerste reactie na zijn derde plaats op het EK. "Of ik hier mee kan leven? Moeilijk. In de laatste 25 meter word ik nog gepasseerd. Ik moest net iets te vroeg beginnen. Spijtig, want ik heb zelden een ploeg gehad die zo voor mij werkt."

SUPERHECTISCH

Woekerde die ploeg al niet wat te veel met de krachten in de loop van het kampioenschap? "Dat leek misschien zo op tv, maar het was superhectisch. We konden zo vermijden dat we al snel piekwaardes moesten trappen", verklaarde Merlier.

© photonews

Voor welke aanpak ook gekozen zou worden, aan het eind telt het resultaat. En dat is dus een derde plek. "Pijnlijk, want het spookte al door mijn hoofd dat ik ging winnen. Dit overkomt mij niet zo veel. Jakobsen zat kort achter mij of zelfs in mijn wiel. Als het omgekeerd was, ging hij ook geklopt zijn. Als je een rappe renner in je wiel hebt zitten en je begint iets te vroeg, is dat meestal dodelijk."

TRUI AAN VERBONDEN

Het is uiteraard geen schande om het tegen Jakobsen te moeten afleggen. "Tegen sommige mannen hou je dat nog, maar dit is wel Fabio Jakobsen, natuurlijk." Merlier vindt het moeilijk om al te denken aan volgende doelen, met toch een medaille op zak. "Hier was een truitje aan verbonden. Dit is zuur."

Over de andere Belgen op dit EK sprak de kopman enkel met lovende woorden. "Morgen zijn dat geen ploegmaats meer van mij, maar ze hebben ongelooflijk gereden. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn."