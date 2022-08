Kasper Asgreen beëindigd voortijdig zijn seizoen door het vermoeidheidssyndroom

Kasper Asgreen kende een normaal verloop in het voorjaar. Nadien bereidde hij zich voor op de Tour de France, maar hij kwam ten val in de Ronde van Zwitserland. Asgreen probeerde zich nog klaar te stomen voor de Tour, maar hij geraakte niet tijdig klaar en zo kon hij niet deelnemen.

Tijdens zijn revalidatie richting de Tour ontwikkelde bij Asgreen het vermoeidheidssyndroom. Daardoor kon hij niet meer recupereren van inspanningen met een lage intensiteit.

Na overleg met de medische staf besliste werd er beslist dat Asgreen niet meer in actie zal komen. Hij zal nu een rustperiode inlassen. Daarna zal hij zich focussen op 2023.

Following a period of consultation with the team's medical staff, it has been decided that @k_asgreen will bring his season to a close.



Everyone at Quick-Step Alpha Vinyl wishes Kasper a restful recovery.



