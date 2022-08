Slecht nieuws voor de concurrentie: Filippo Ganna neemt toch deel aan het EK tijdrijden

De tijdritspecialisten wreven zich op voorhand waarschijnlijk in de handen. Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna ging het EK tijdrijden niet rijden. Zo zag de concurrentie zijn kans schoon om met goud naar huis te gaan.

Maar de Italiaanse wielerbond maakte bekend dat Ganna toch zal deelnemen. Hij vervangt Matteo Sobrero. Zo hebben Stefan Küng en Stefan Bissegger er een stevige concurrent bij. Rune Herregodts is de enige Belg op het startpodium.

FLASH NEWS – Il CT delle crono Marco Velo, valutate le condizioni fisiche generali degli atleti interessati e in accordo con gli stessi, ha deciso di schierare @GannaFilippo in sostituzione di @MatteoSobrero in occasione degli Europei cronometro di Mercoledì 17 agosto.#Munich22