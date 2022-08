Trek-Segafredo verlengt het contract van een neoprof

Trek-Segafredo heeft het contract van een neoprof verlengd. Mattias Skjelmose verlengde met 2 jaar.

Mattias Skjelmose rijdt al sinds 2020 bij Trek-Segafredo. Hij was stagiair vanaf augustus. Daarna ging hij zijn 1e profcontract bij de ploeg. De ploeg was tevreden over Skjelmose en zijn contract werd met 2 seizoenen verlengd.

"Ik voelde dat de ploeg vertrouwen heeft in mij", zegt Skjelmose. "Daarom was het voor mij ook evident om mijn contract te verlengen. Ik maakte dit jaar mijn debuut in een grote ronde, maar ik startte niet al te best in de Giro. Dat is ook logisch. Ik kan alleen maar verbeteren. Ik vind hier ook mijn landgenoot Mads Pedersen terug en hij is een echte inspiratiebron voor mij."