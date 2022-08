Naast Nys nog een beloftevolle stagiair: Trek-Segafredo legt Tsjechisch talent ook al vast voor profploeg tot 2025

Naast Thibau Nys gaat ook een Tsjechisch talent dit najaar als stagiair aan de slag bij Trek-Segafredo. Deze beloftevolle jongeman heeft ook al een profcontract getekend.

De 20-jarige Mathias Vacek is een hardrijder met reeds enige adelbrieven. Hij werd eerder al Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. Dit jaar was Vacek bij de beloften goed voor de Tsjechische tijdrittitel en een zilveren medaille op het EK op de weg. Sinds 2021 koerste hij voor Gazprom-RusVelo, maar daar kwam in maart 2022 een einde aan nadat de ploeg geschorst werd wegens de politieke actualiteit.

En nu komt het dus tot een overstap naar Trek-Segafredo. Eerst als stagiair en vanaf volgend jaar als volwaardig lid van de ploeg. "Ik kan niet wachten om een rugnummer op te spelden voor Trek-Segafredo en te laten zien tot wat ik in staat ben. Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur."

🚨 Team news! 🚨



Young talent Mathias Vacek has joined Trek-Segafredo, firstly as a stagiaire, before a full-time contract 2023-2025 🤝



Read more: https://t.co/AzJlEh69xW pic.twitter.com/cyXypaa3pm — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 15, 2022

Markel Irizar, de talentenscout van de ploeg, volgde hem de laatste jaren al. Vacek werd reeds goed bijgestaan in aanloop naar zijn overstap. "De steun van Trek-Segafredo was cruciaal in deze maanden. Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van de ploeg, ik hoop bij te kunnen dragen met uitstekende resultaten." Vacek tekende een contract tot 2025.