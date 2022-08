Ook Groupama-FDJ klaar voor Vuelta: verrassende deelname Thibaut Pinot maar volle focus op ritzeges

De Vuelta is niet de grote ronde die vaak gelinkt wordt aan Thibaut Pinot, maar hij gaat 'm wel rijden dit jaar. Net als zijn ploegmaats gaat de Fransman op zoek naar een ritzege.

Thibaut Pinot is haast elk jaar een vaste klant in de Tour de France. Zijn laatste Vuelta-deelname dateert van 2020. Toen reed Pinot niet uit. Hij gaat het er nu nog eens op wagen. Pinot was in 2018 wel al een keertje zesde in de Vuelta en behaalde dat jaar ook twee etappezeges.

In het filmpje om de selectie voor te stellen, maakt Groupama-FDJ duidelijk dat het dit jaar vol voor ritzeges gaat in de Vuelta. Dat zal dus gelden voor Thibaut Pinot, maar ook voor Jake Stewart, Rudy Molard, Bruno Armirail, Sébastien Reichenbach, Quinten Pacher, Fabien Lienhard en Miles Scotson.

Geen grote klassementsambities dus, al is het wel weer uitkijken hoe ver Pinot kan geraken. Na enkele mindere jaren timmert hij weer aan de weg naar de top. Dat deed hij dit jaar met ritwinst in de Ronde van de Alpen en een derde en vierde plek in een Tourrit. Pinot eindigde overigens vijftiende in het klassement in de Tour.